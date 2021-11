Terminato l'incontro a Casa Milan, l'agenteha parlato del summit con i dirigenti rossoneri e ha parlato non solo di, ma anche di. Ecco le dichiarazioni rilasciate al nostro inviato Daniele Longo."E' andata bene. E' stato un incontro cordiale. Non parlo delle trattative. Se può rimanere? Tutto è possibile, la trattativa la faccio con la società"."Se può rimanere ancora al Milan? Tutto è possibile. Ibra è sempre lo stesso, sicuramente è voglioso di andare al Mondiale"."Non è una fase particolare per lui, è solo una fase nuova. Non ci sono problemi. Se ho parlato di Gigio con il Milan? No. Io non ho portato via nessuno, non faccio il taxista, faccio solo l'interesse dei miei assistiti. Non sono pentito di nulla"."Se perdo un giocatore è colpa mia. I miei giocatori sono sempre liberi di andare via, gli auguro ogni bene. I miei giocatori sono sempre liberi di andare via, non sono prigionieri di nessuno".