Mino Raiola prova a prendere possesso (anche) del calcio femminile. Dopo aver battuto il primo colpo con l'arrivo del centrocampista della Juventus Barbara Bonansea, uno dei procuratori più famosi a livello internazionale ha messo nel mirino anche Haley Bugeja, attaccante classe 2004 del Sassuolo e nel mirino della Juve, già 3 presenze e un gol nella nazionale maltese.



L'INCONTRO - In questi giorni Raiola è stato proprio a Malta per incontrare i dirigenti della federazione maltese e capire se ci sono i margini per piazzare il secondo colpo all'interno del movimento femminile. Dopo la Bonansea l'agente è pronto a prendere anche la Bugeja, per allargare sempre di più la sua scuderia.