Il mondo gli è vietato. Per tre mesi, Mino Raiola non potrà esercitare la propria professione. Prima si era espressa la Figc, confinando il divieto di fare mercato solamente in Italia; ieri è arrivata anche alla Fifa, estendendo la squalifica a livello Mondiale. Tre mesi vogliono dire tutto giugno e tutto luglio fuori dai giochi, compresi anche i primi 10 giorni di agosto. Poi lì, nel momento più caldo dell'estate e del mercato, Raiola ritorna in gioco, coi suoi gioielli, sempre tra i più ricercati. E i più costosi.



In attesa che l'avvocato di Mino e Vincenzo Raiola (sospeso anche lui, per 2 mesi però), Massimo Diana, presenterà ricorso, i due non potranno mettersi in gioco nel lungo mercato estivo: Paul Pogba, Matthijs de Ligt, Mario Balotelli, Moisé Kean. Tutti di Raiola, tutti costretti, per il momento, ad attendere, con Manchester United, Ajax, Marsiglia, Juventus, club di appartenenza, in ansia per conoscere il futuro dei propri tesserati e, di conseguenza, quello di Raiola. Pogba è ambito dai top club europei, de Ligt sembra a un passo dal Barcellona, Balo è in scadenza di contratto, il baby Kean sta trattando il rinnovo. Partendo da qui, la Classifica di CM di questa settimana è dedicata ai 10 giocatori più costosi dell'agenzia di Mino Raiola (valori economici dati dal CIES Football Observatory, tranne che per due casi che vedremo). Il mercato è alle porte, ma per ora Raiola non ha le chiavi per aprirle.



