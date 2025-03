Raiola sul futuro di Donnarumma: “La priorità è il rinnovo col Psg”

AFP via Getty Images

Gigioè stato il grande protagonista del Psg nell’ultimo turno di Champions nel quale i francesi hanno eliminato il Liverpool: con la partita arrivata in parità di punteggio tra andata e ritorno dopo tempi regolamentari e supplementari, ai calci di rigore il portiere ex Milan ha respinto i tiri di Nunez e Jones regalando il passaggio del turno alla squadra di Luis Enrique. E a fine partita è stato anche premiato come migliore in campo.- Oggi secondo Transfermarkt il valore di mercato di Gigio si aggira intorno ai 35 milioni di euro, considerando anche il contratto in scadenza a giugno 2026. Il Psg non vuole iniziare la stagione 2025/26 con un solo anno di contratto per Donnarumma, la società vuole risolvere prima il nodo legato al suo futuro e su questo il giocatore ha le idee chiare. Nel corso di un’intervista rilasciata a L’Equipe, l’agente di Donnarumma Enzo Raiola ha detto:

I contatti per il prolungamento del contratto sono stati avviati le state scorsa e al momento le parti sono intenzionate ad andare avanti verso la stessa direzione, i dialoghi proseguono con serenità e ottimismo in cerca di una soluzione che possa andare bene a tutti. La volontà di Gigio quindi è quella di rimanere a Parigi, spegnendo così le voci su un suo possibile ritorno in Italia: il giocatore è stato accostato spesso all’Inter in caso di doppio addio di Sommer e Martinez, ma al momento la priorità di Donnarumma rimane il rinnovo col Psg.