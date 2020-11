Mino Raiola torna ad utilizzare toni durissimi nei confronti della Fifa, della quale ha parlato in occasione dell'evento World Football Summit: "I dirigenti dei club sono businessman laureati nelle maggiori università del mondo e credete che non possano prendere una decisione da soli o per un giocatore? La Fifa deve spostare l'attenzione su altri, per tenere il potere. ll tetto ai nostri compensi è motivo per combattere con noi, ma a quel punto bisognerebbe parametrare tutto: mettere un tetto ai soldi degli sponsor, agli stipendi dei dirigenti, a quello del presidente. Tutto questo è una cavolata, ed è illegale".



Raiola ha poi aggiunto: "Alcune società sono quotate in borsa, non può essere la Fifa a dire come far funzionare le cose. È evidente che il sistema dei trasferimenti non sia più come vorrebbe la Fifa e i giocatori prenderanno le loro posizioni, perché sono il più importante asset del gioco, non è Infantino. Se mettiamo un salary cap, allora deve esserci per qualsiasi cosa: i trasferimenti, gli stipendi per i dirigenti. La Fifa non può dettare legge e se c'è un cap per la vendita degli iPhone, o ai compensi dei cantanti, si torna 75 anni indietro, alla Russia comunista, e non in un business multimiliardario. Ma la Fifa tra dieci anni non esisterà più, i tempi stanno cambiando".