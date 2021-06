Il futuro di Alessio Romagnoli è ancora tutto da scrivere.Pesa sulla scelta anche quel contratto in scadenza tra un anno e il riscatto dal Chelsea di Fikayo Tomori per 28 milioni di euro.Il Milan non ha ancora presentato una vera e propria offerta formale a Mino Raiola per ottenere il rinnovo del contratto di Alessio Romagnoli. La trattativa non decolla perché la richiesta del noto agente è quella di adeguare l’attuale ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione. Troppi secondo il Milan che è altresì ben disposto ad ascoltare eventuali offerte per il centrale di Anzio. Una pista porta direttamente in Spagna e al Barcellona. Il club catalano saluterà il duo francese Samuel Untiti e Clément Lenglet a fine stagione e ha messo nel mirino proprio il capitano rossonero.