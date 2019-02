Intervistato in esclusiva da Dazn dopo il Clasico di Copa del Re che ha visto il Barcellona vincere 3-0 contro il Real Madrid, Ivan Rakitic ha respinto le voci di mercato circolate nelle scorse settimane in merito a un suo probabile trasferimento all'Inter: "Sei italiano? - chiede ridendo il croato al collega che lo ha incercettato nella zona mista del Bernabeu -. Adoro vivere in Spagna, purtroppo non posso chiedere un altro passaporto perché ne ho già due. Chiederei anche quello spagnolo perché qui sono felice e anche la mia famiglia si trova bene. Le mie figlie stanno bene qui a Barcellona, anche perché è vicino a Siviglia. Per cui stare qui per me è perfetto".