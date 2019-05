Dalla Spagna arriva una notizia che potrebbe aprire interessanti scenari di mercato. La radio catalana RAC1 rivela infatti che Ivan Rakitic ha trascorso la giornata di ieri a Siviglia per la Feria de Abril, una festa tradizionale della città andalusa. In tale occasione il centrocampista croato si è pure fatto una foto insieme al figlio di José Maria del Nido, ex presidente del Siviglia a capo del club quando Rakitic vi giocava. Un comportamento del genere, all'indomani della clamorosa eliminazione subita in semifinale di Champions League per mano del Liverpool, non è andato giù al CdA del Barça, che starebbe ora valutando il futuro del giocatore.



OBIETTIVO INTER - Già l'imminente arrivo in blaugrana di Frenkie de Jong è un segnale della volontà in casa Barça di rinnovare il centrocampo. Nelle scorse settimane, a dire il vero, si è anche parlato di rinnovo per Rakitic, ma questa vicenda potrebbe definitivamente aprire a una sua cessione in estate. Il 31enne giocatore croato va in scadenza nel 2021 ed è un obiettivo dell'Inter: per Beppe Marotta potrebbe essere il momento giusto per provare ad affondare il colpo.