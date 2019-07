La notizia è stata rilanciata in questi giorni dalla stampa spagnola, secondo la quale il croato lascerà ilprima della fine del mercato per abbracciare una nuova sfida, che potrebbe essere a Milano, sponda nerazzurra. La voglia di restare, comunicata anche a mezzo stampa ("​Sto bene qui, a Barcellona. Non mi infastidisce che si parli del mio futuro. Sono orgoglioso che altre squadre mi cerchino. Ma io voglio godermi questa esperienza e questo gruppo") non cambierà lo scenario,come ammesso dall'allenatore blaugrana Ernesto Valverde al termine della sfida amichevole contro il Chelsea: "Arriveranno nuovi giocatori e dovrà guadagnarsi il campo. Il tempo passa".In scadenza nel 2021, il centrocampista croato passato da Basilea e Schalke. Dopo aver investito circa 80 milioni di euro per Sensi e Barella, l'Inter ha scelto di spostare l'obiettivo sul reparto offensivo, su Dzeko e Lukaku.Secondo quanto appreso da Calciomercato.com se ci sarà l'occasione l'Inter si farà trovare pronta, ma vanno escluse spese folli. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com