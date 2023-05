35 anni e non sentirli.: il prossimo 31 maggio, a Budapest, ci sarà anche lui in campo perdi José Mourinho. Per il centrocampista croato, intervistato da Tuttosport, si tratterebbe della seconda personale, dopo quella vinta proprio in Italia (a Torino) nel 2014. “, unico, in tutti i sensi".Sulla Roma: "la forza del loro collettivo in grado di far fronte a qualsiasi evenienza. EUn avversario molto difficile da contenere. Tecnico, estroso, sgusciante, imprevedibile. E l'attuale cannoniere della Roma, no?".Sulle tre squadre italiane nelle finali delle coppe europee: "Ho sentito dire che un Mondiale senza gli azzurri è come la Formula 1 senza la Ferrari: io sposo completamente questa sentenza. Ma il calcio va avanti e non si ferma mai. Ecco, questo triplice approdo italiano nelle finali delle Eurocoppe rappresenta un segnale molto positivo, una sorta di riscatto dopo l’eliminazione dal Qatar. In una partita secca, in una finale, l’Italia fa ancora più paura...Ma io e il mio Siviglia dobbiamo assolutamente impedire il tris alla Roma, ovvio... ".In chiusura Rakitic dice la sua, tutt’altro che chiusa secondo il suo punto di vista: "In gara secca, attenzione alle sorprese. L’Inter è un’ottima squadra, l’abbiamo visto nella semifinale-derby col Milan: ha vinto due volte, sommando i risultati il punteggio aggregato è 3-0. Il City ha pareggiato a Madrid e poi travolto gli spagnoli in Inghilterra: totale 5-1. Non c’è grande differenza, anzi un solo gol di scarto.