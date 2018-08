Il centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic ha concesso un'intervista al quotidiano Sport, nella quale è tornato a parlare del suo no al Paris Saint Germain nei giorni scorsi: "Ci ho pensato. Ho fatto un'attenta analisi e sono arrivato a non voler sentire e leggere nulla. Ne ho parlato con mia moglie e gli agenti e ho capito che è un privilegio giocare per il Barcellona. Ovviamente, se il club mi avesse fatto intendere di volermi cedere, avrei valutato l'ipotesi di cambiare squadra".