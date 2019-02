Ivan Rakitic non rinnova. O almeno questo è il grande timore in casa Barcellona come riportato dai media catalani. Una situazione che può tornare di attualità anche dalle parti della Continassa, perché il profilo del croato non è mai passato di moda. La Juve ci aveva provato in passato, ora potrebbe riprovarci. D'altronde lo stesso Fabio Paratici lo ha inserito nel gruppone, anzi gruppetto, di centrocampisti potenzialmente da Juve in giro per l'Europa. Ma difficili da prendere perché incedibili. Senza rinnovo, però, la situazione potrebbe cambiare parecchio.