Rakow-Atalanta 0-3



RAKOW



V. Kovacevic 5: prende due gol, si perde nella mischia



Racovitan 5: Muriel lo scarta come un cioccolatino dell’avvento, male



A Kovacevic 5,5: non fa meglio dell’omonimo portiere, distratto



Jean Carlos 4,5: De Ketelaere lo contiene solo il primo quarto d’ora, poi si spegne, poi causa l’autogol che spegne le speranze europee.



Tudor 5,5: parlava di gara della vita alla vigilia, ma il suo atteggiamento non rispecchia le parole. Lascia scappare Tudor.



Kochergin 5: passivo e per nulla aggressivo.

(Dal 62’ Cebula: sv)



Berggren 6: dà filo da torcere ad Adopo, si salva.



Plavsic 6: sfila qualche palla dai piedi di Holm ma si ferma lì



Yeboah 5,5: cerca di essere da supporto ai compagni d’attacco, ma l’impegno a volte non basta. Troppo nervoso.

(Dal 62’ Crnac: sv).



Zwolinski 5,5: il più pericoloso, tiene caldo Carnesecchi e sfugge un paio di volte ai difensori ma si mangia un gol fatto. Errore che pesa.



Nowak 5,5: non riesce a prendersi tanto spazio.



All. Swarga 6: fa quel che può, ma l’Atalanta è di un’altra categoria.



ATALANTA



Carnesecchi 6: dopo averla parata, stringe la palla tra i guantoni, sicuro nelle uscite. Tripla parata.



Hateboer 6,5: un difensore mancato, il centro destra non gli basta e corre anche sulla sinistra dell’area



Bonfanti 8: clamoroso esordio assoluto in gol con l’Europa, lui che fino a pochi giorni fa calcava i campi della Serie C. Un sogno, non solo per lui ma anche per i Percassi che hanno trovato il nuovo Scalvini



Del Lungo 7: promette bene il giovane che, sul centro sinistra, corre come un forsennato e salva diverse palle gol, sempre in anticipo su Yeboah.



Holm 6,5: peccato per il giallo, per il resto buona prova senza sbavature



Adopo 5: chance sprecata per l’ex Torino che sbaglia tutto o quasi



Pasalic 6,5: sempre presente nelle azioni d’attacco nerazzurre



Zortea 6,5: si spinge in avanti fornendo cross interessanti ma si vede anche in difesa, bene



Miranchuk 7: grande contributo sull’azione del primo e del secondo gol, in crescita



De Ketelaere 6: si vede meno che in altre occasioni ma fa il lavoro sporco



Muriel 8: ci riprova a incantare col tacco ma questa volta il palo dice no, desiderata comunque la doppietta, ora vuole raggiungere Zapata e gli mancano quindici reti. A gennaio deciderà.



All. Gasperini 7: la prende davvero sul serio, urlando e correggendo i suoi a ogni passaggio sbagliato, e così vince anche questa.