Rakow-Atalanta (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Tv8, Dazn, Sky e Now) è una gara valevole per la sesta e ultima giornata nella fase a gironi di Europa League. Si gioca a Sosnowiec in Polonia. Arbitra l'albanese Jorgji, assistito dai connazionali Rexha e Cokaj con Lata quarto uomo, gli spagnoli del Cerro Grande e Cuadra al Var.



IL PUNTO - L'Atalanta ha già in tasca la qualificazione agli ottavi di finale, infatti è prima in classifica nel gruppo D con 11 punti. Tre in più dello Sporting Lisbona, che oggi gioca in casa con gli austriaci dello Sturm Graz ed è in svantaggio negli scontri diretti con i bergamaschi.



LE ULTIME - Lederman è l'unico indisponibile tra i polacchi. Dall'altra parte Gasperini non può contare sui vari Toloi, Palomino, Kolasinac, Bakker, Touré e Scamacca. Non rischia i diffidati De Roon e Lookman, possibile panchina per De Ketelaere.



PROBABILI FORMAZIONI



RAKOW (3-4-2-1): Kovacevic; Tudor, Kovacevic, Rundic; Plavsic, Berggren, Kochergin, Jean Carlos; Zwolinski, Yeboah; Crnac. All. Szwarga.



ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Hateboer, Bonfanti, Del Lungo; Holm, Adopo, Pasalic, Zortea; Miranchuk; Muriel, Cissé. All. Gasperini.