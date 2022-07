Dopo aver praticamente, in attesa dell’ufficialità dei due club, del passaggio di Luka Jovic dal Real Madrid alla Fiorentina, Fali Ramadani si è catapultato a Torino per parlare con i dirigenti della Juventus. Il motivo? Molto probabilmente De Ligt lascerà Torino e per questo la dirigenza bianconera è alla ricerca di un degno sostituto: adesso con Chiellini che se n’è andato negli Usa, in caso di una partenza dell’olandese servirà un ulteriore investimento.



Al centro dell’incontro di ieri tra il maxi agente ed il direttore sportivo della Juve Federico Cherubini il futuro di Kalidou Koulibaly, anche lui assistito da Ramadani. Il difensore senegalese rappresenterebbe la prima scelta su cui investire, Napoli permettendo. Si è parlato inoltre di Nikola Milenkovic, anche lui in uscita da Firenze, che piace da tempo ai bianconeri ed ha un costo inferiore al centrale azzurro.