Ramadani si scusa con i fantallenatori: 'Troppi gialli, ma mi ammoniscono al primo fallo...'

Lotta tanto e ha già rimediato otto cartellini gialli in stagione, ma ha anche realizzato un gol pesantissimo contro il Frosinone. Ylber Ramadani è uno dei punti fermi del Lecce e, nel corso dell'intervista concessa a Il Corriere dello Sport, si è anche 'scusato' con i fantallenatori per i malus di troppo: "È vero, ho preso troppi gialli. Ma il mio compito è anche quello di stoppare gli avversari. Giocando centralmente e a protezione della difesa, mi ritrovo sempre in contrasti e duelli. Poi se faccio un fallo mi ammoniscono immediatamente... Ma in questa posizione devo fare di tutto per aiutare la squadra".



IL GOL AL FROSINONE - "La gente mi supporta tanto, quel gol era per tutti i nostri tifosi. Era una partita troppo importante, la vittoria mancava da tempo. Non nascondo che mi sono emozionato un bel po'".