La finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta è vicina, e comincia il consueto giro di opinionisti che raccontano l'attesa, le idee e i presentimenti prima del match. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto 'Rambo' Rambaudi, che ha raccontato le sue convinzioni pre-match.



SCELGO CORREA, LAZIO SUPERIORE - La Lazio secondo Rambaudi a livello tecnico è superiore, ma non può concedere niente alla Dea: "Non credo che l'Atalanta possa peccare di presunzione mercoledì. Parliamo di una squadra che non stacca mai, non rallenta, anzi accelera. Stanno bene, possono passare dei guai solo se hanno un calo fisico. Dal punto di vista tecnico la Lazio è superiore, deve essere brava a non farli galvanizzare ulteriormente. I biancocelesti devono essere capaci a concretizzare le palle gol che vengono concesse, sono in grado di fare male alla squadra di Gasperini. Correa o Caicedo? Io farei giocare sempre l'argentino. Fa bene in corso d'opera, ma cercherei di indirizzare la partita in una certa maniera".