Difensore del Marsiglia, visto in Italia con la maglia del Milan, Adil Rami parla di Filippo Inzaghi, suo allenatore in rossonero e ora in difficoltà a Bologna. Parlando del proprio futuro, il centrale francese tira fuori Superpippo in un'intervista a L'Equipe: "Da grande mi piacerebbe allenare, mi vedrei bene in panchina. Ho avuto tanti maestri nel corso della mia carriera, penso a Garcia, Blanc, Deschamps, Emery e Seedorf. Li osservavo mentre erano al lavoro, e pensavo che quel mestiere non è per niente facile. Poi, però, è arrivato Filippo Inzaghi. Ecco, a lui devo dire grazie perché mi ha fatto capire che anche io, da grande, potrò fare l'allenatore. Se ci è riuscito lui, può farcela chiunque. Era una catastrofe".