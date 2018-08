Il sostituto di Milinkovic dovrebbe essere Ramires del Jangsu. Per ora la pista è fredda, come sono fredde, ad oggi, le strade che portano alla cessione del serbo. Come riporta il Corriere dello Sport, Ramires era stato vicinissimo all'Inter, il retroscena racconta che il suo mancato approdo sia stato una delle cause del divorzio di Sabatini da Suning.



CALCIOMERCATO LAZIO - Tutto fermo, ma Ramires morde il freno. Vuole andare via dalla Cina, è stato degradato alla squadra riserve, è fermo da un anno, una delle più grosse incognite sul futuro del 31enne. Chi lo conosce lo definisce professionista serio, in grado di rientrare velocemente in forma, anche se non ha più la gamba di un tempo. Per salvare la faccia, dalla Cina basterebbe 2-3 milioni di indennizzo e la sua cessione sarebbe formalizzata. Ma occhio all'ingaggio: Ramires percepisce una cifra monstre, Lotito dovrebbe limarla verso il basso.