Intervenuto a Rock&Gol, Gaston Ramirez ha parlato del proprio futuro: "Ho concluso il mio contratto e sono libero e svincolato. Vediamo quali soluzioni posso trovare e cosa arriva. La mia priorità è restare in Europa, vorrei sempre cercare di competere ai massimi livelli. Possibile il Genoa? Non credo, per amore della gente della Sampdoria. Non vorrei rovinare qualcosa rimanendo a Genova: conservo l'amore e il rispetto che i tifosi hanno per me".