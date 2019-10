Il rammarico nel mondo Lazio è tanto: con qualche occasione sprecata in meno, la squadra di Inzaghi avrebbe potuto viaggiare a ben altre altezze. Lo stesso mister biancoceleste lo ricorda spesso in conferenza stampa: mancano dei punti. E mancano per via delle occasioni sciupate.



PUNTI BUTTATI DALLA LAZIO - Anche perché, occasioni alla mano, la Lazio avrebbe perso, secondo Laziochannel.it, ben 18 punti solo considerando clamorose palle-gol gettate al vento. Praticamente la Lazio sarebbe seconda: giornata dopo giornata, dai gol pali nel derby (2 punti persi), a quello colpito contro la Spal (sconfitta esterna), fino alle parate decisive su Correa di Handanovic. La Lazio ha sprecato tanto, compreso il rigore nel finale contro il Bologna: i rimpianti sono tantissimi.