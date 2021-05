Luis Enrique, ct della Nazionale spagnola, ha spiegato così l'esclusione di Sergio Ramos dai convocati per l'Europeo: "Voglio fare una menzione speciale per il nostro capitano, Sergio Ramos. Non ha potuto competere in condizioni adeguate in questa stagione, specialmente dal mese di gennaio. Non si è neanche potuto allenare insieme al gruppo. Quest'esclusione è stata difficile e dura, mi dispiace perché Ramos è sempre stato al massimo livello, è un grande professionista e ha aiutato la Nazionale ogni volta che ha giocato, così come potrà farlo ancora in futuro. Io però cerco di beneficiare il collettivo. Gli ho consigliato di essere egoista e di pensare solo a rimettersi al 100%".