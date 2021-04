A giugno scadrà il contratto di Sergio Ramos con il Real Madrid, ma la dirigenza merengue non ha ancora trovato il rinnovo con il capitano. Secondo Marca, Florentino non ha alcuna intenzione di alzare la sua offerta e, con l’ormai quasi chiusa operazione Alaba, ha già trovato il suo rimpiazzo in caso di mancato accordo.



Ora Ramos si trova in una posizione di svantaggio nella trattativa. A Madrid tutti vogliono che rimanga, ma il tempo scorre ed ora tocca al trentacinquenne sivigliano decidere se accettare l’offerta o rifiutarla e cercarsi un nuovo club.