Antonio Conte. A Roma non si parla d’altro. Tutti sanno che averlo in panchina la prossima stagione significherebbe ambire a qualcosa di importante e sperare davvero, dopo tanti anni, in un trofeo. E ai piani alti di Trigoria si lavora per far sì che questo diventi realtà. Si continuano a inseguire le voci di contatti con il tecnico, che poco tempo fa sembrava promesso sposo dell’Inter.



Michelangelo Rampulla, storico ex portiere e suo compagno alla Juventus per 10 anni, ha spiegato in esclusiva a Forzaroma.info perché vederlo in giallorosso non sarebbe una sorpresa. “Ad Antonio piacciono le sfide, l’importante è che ci sia un progetto serio con una continuità. Roma non è una piazza facile, ma a Conte queste sfide piacciono. Inoltre i giallorossi hanno già un’ottima base e buonissimi giocatori”. Una cosa è certa: “Se la Roma prenderà Conte farà un salto di qualità. Lui ha dimostrato sul campo quanto vale”