Aaron Ramsey sarà un giocatore della Juventus a partire dal 1° luglio, una nuova conferma arriva dalle parole del tecnico dell'Arsenal Unai Emery in conferenza stampa: "Sono concentrato sulla squadra. Glielo dico ogni giorni: abbiamo bisogno delle sue migliori prestazioni ora e sono contento delle sue ultime partite. Prima dell'ultima partita ho chiesto a Ramsey se fosse pronto per aiutarci, lui ha risposto 'voglio giocare' e lo ha fatto con grande impegno. Il suo futuro è questione sua, della sua famiglia e del suo agente. Ogni allenamento con noi lavora molto bene e voglio che si concentri così anche in partita. Rispetto la sua decisione, non posso dire altro sulla situazione. Per me la cosa più importante è che Aaron sia con noi ora. Il suo futuro, e lo rispetto molto, è una sua decisione privata".