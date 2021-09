Queste agghiaccianti cifre si riferiscono all’ingaggio netto (a volte con bonus da aggiungere) di sette fra i giocatori meno utilizzati e più costosi della Juventus che proprio oggi ha chiuso il bilancio con una perdita di 209,9 milioni.I sette citati sono calciatori normali - in alcuni casi meno che normali - ai quali la società ha attribuito compensi fuori misura., fuori mercato per la stragrande maggioranza dei club italiani ed europei. La Juve può solo prestarli e, per sovrammercato, pagare in parte o in toto lo stipendio. Alla mostruosità della somma erogata, si abbina infatti la durata del rapporto che va dai tre ai cinque anni (quest’ultima è la formula preferita).Ora la domanda che ci si pone - credo legittimamente - è la seguente:Chi ha interesse a stipulare accordi di tale portata? Davvero si è disposti a credere che la colpa sia sempre e solo dell’avidità dei procuratori? Io credo di no. Anzi, pur avendo in uggia la categoria degli agenti, ritengo che essi spesso rappresentino il capro espiatorio su cui scaricare errori di presidenti e direttori sportivi.Restiamo, però, alla Juve e al suo manipolo di sopravvalutati. Nessuno di essi ha la classe, l’esperienza, la tecnica e, più in generale, lo spessore per essere considerati utili in una rosa che si prefigga i massimi traguardi, ovvero lo scudetto e, soprattutto, la Champions League. Quindi la prima ragione da indagare è chiedersi perché essi siano stati acquistati o scambiati con altri calciatori, magari dal rendimento e dalla prospettiva migliore., un giocatore che gli allenatori della Juve hanno mandato in prestito prima al Cagliari e poi al Genoa. Ora è in rosa, ma fuori dalla lista Champions e, soprattutto, riserva delle riserve nel ruolo di esterno basso di sinistra (oltre al titolare, prima di lui Allegri mette, anche se è destro, e perfinoche è semplicemente scarso). Ebbene la Juve concluse l’affare (si fa per dire) accettando dalla Roma solo dieci milioni in aggiunta alle prestazioni di Pellegrini. Si dice che, il direttore sportivo delle passate stagioni, avesse chiuso il colpo per generare una plusvalenza (ma non vedo come), tuttavia anche se le ragioni sfuggissero ad una valutazione tecnica, uno scambio del genere non sta in piedi da nessun punto di vista.(Juventus-Barcellona) situazione che ha generato un costo di ingaggio di cinque milioni per la Juve (Athur) e di otto per i catalani (Pjanic). Per beffa del mercato, e a smentire la bontà dell’operazione, meno di dodici mesi dopo Pjanic avrebbe voluto tornare alla Juve (e i bianconeri non se lo sono potuti permettere per l’ingaggio!), così il bosniaco è finito al, nella poco competitiva ma molto remunerativa Turchia.. La dimostrazione è che giocano poco e, soprattutto, nessuno li vuole. Un altro esempio:, prestato l’anno scorso al Rennes, ha giocato due mezze partite. Passato, sempre in prestito, al Cagliari ha fatto la riserva da febbraio in avanti. Può costui essere il quarto centrale di difesa della Juventus? Evidentemente no. Come Allegri non dovrebbe contare su De Sciglio, un calciatore che non reggeva la pressione di San Siro, figurarsi se gli può riuscire di sopportare la necessità di vincere sempre e contro chiunque, come predicano alla Juve.. Al terzo anno di permanenza sta dimostrando due cose: di non essere in grado di coprire alcun ruolo dal centrocampo in su; di essere quasi sempre infortunato.. Con i risultati che tutti possono vedere.@gia_pad