. Appena 94 i minuti giocati con la maglia dei ‘protestanti’: ventinove nella Scottish Premier League, il campionato scozzese, contro Hearts of Midlothian e Hibernian, sessantuno minuti in campo nella Scottish Cup, quattro minuti in Europa League a Dortmund nel finale della partita con il Borussia e. Aaron era arrivato in Scozia con la formula del prestito ma il biglietto di ritorno è già, praticamente, fatto.- Ramsey voleva cambiare pagina e dare un nuovo impulsò a una carriera che sembra essere entrata in una fase di declino inarrestabile.considerando l’ingaggio da 7 milioni di euro netti più bonus. A un anno dalla scadenza del contratto il club bianconero spingerà ancora per la risoluzione. Ipotesi che il giocatore aveva già rifiutato a gennaio.