Il giorno di Inter-Juventus è arrivato. Tra campioni, allenatori al centro dell'attenzione e rivalità storica ci sarà in campo a San Siro anche l'. Perché sul podio con Ribery alla Fiorentina e Llorente al Napoli ci sono sicuramente, due operazioni da applausi per due giocatori di massimo livello che hanno avuto subito un grande impatto con la Serie A. Eppure...- Non è un mistero: da tempo, prima cercando l'accordo con l'Atlético Madrid in passato, poi sondando l'opzione di un acquisto a scadenza. Se negli anni scorsi Godin ci ha pensato prima di scegliere sempre l'Atlético,- con un'offerta anche economicamente allettante - hanno consentito un sorpasso alla Juve tutt'altro che scontato. Perché i bianconeri volevano l'uruguaiano a zero ma hanno dovuto rinunciare. Proprio come. Ritenuto perfetto per completare un centrocampo a tre viste le doti d'inserimento e l'esperienza da top in Premier League, i nerazzurri hanno fatto. L'offerta economica però è stata superata da quella della Juve, convinta nel prenderlo anche perché il Paris Saint-Germain si stava attivando e non c'era tempo da perdere. Un rilancio diventato decisivo, Ramsey ha scelto la Juve così come Godin ha votato Inter. Ma il destino poteva essere diverso. Questa sera, San Siro li aspetta.