Aaron Ramsey è stato uno dei protagonisti della partita vinta per 2-1 dalla Juventus in Champions League contro la Lokomotiv Mosca. Il centrocampista gallese ha segnato la rete dell'1-0 "rubando" il gol a Cristiano Ronaldo insaccando la sfera da due passi dopo la papera di Guilherme. A fine gara in mixed zone come riportato da Tuttosport Ramsey ha pero chiesto scusa al portoghese.



SCUSE - "Ho chiesto scusa a CR7. Sono andato sul pallone per istinto, non volevo rubare la rete a Cristiano. La qualificazione era il nostro obiettivo, abbiamo ancora qualcosa da fare per chiudere al primo posto ma oggi siamo contenti. E guardiamo alla prossima partita. Primo britannico a segnare con la maglia della Juventus in Champions League? Sono molto contento, l’importante è contribuire a una bella stagione della Juve.Ora spero di trovare continuità".