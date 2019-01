Aaron Ramsey alla Juventus, siamo arrivati alle battute conclusive. La fumata bianca per lo sbarco del gallese a Torino è sempre più vicina, questione di pochi giorni: secondo quanto riferito da Sky Sport infatti, subito dopo la Supercoppa italiana, che i bianconeri disputeranno il 16 gennaio a Gedda contro il Milan, gli agenti del centrocampista (in scadenza con l'Arsenal) saranno in Italia per le firme con il club torinese e per organizzare le visite mediche.



I DETTAGLI - Intesa ormai totale quindi tra la Juve e Ramsey: il gallese classe '90 firmerà un contratto di cinque anni con i bianconeri e avrà un ingaggio da 6,5-7 milioni di euro a stagione di parte fissa più 1,5 di bonus. Affare ormai in dirittura per giugno, ma non è ancora tramontata del tutto la possibilità di anticipare l'arrivo a gennaio: tutto dipende dall'Arsenal, se abbasserà le proprie pretese economiche per l'indennizzo (i Gunners al momento chiedono tra i 20 e i 25 milioni di euro) e andrà incontro a Paratici (disposto a mettere sul piatto fino a 9-10 milioni), allora il matrimonio potrà concretizzarsi già in questa finestra di mercato.