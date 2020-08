Uno dei dubbi che porta con sé la campagna cessioni della Juventus è il futuro di Aaron Ramsey, arrivato un’estate fa a parametro zero e che guadagna ben 7 milioni di euro all’anno. Con Andrea Pirlo potrebbe rilanciarsi, ma il club sta anche pensando ad una sua eventuale partenza, magari inserendolo in qualche scambio di mercato come contropartita tecnica. L’Everton ha mostrato gradimento e potrebbe essere la carta per arrivare a Kean, in ogni caso Paratici chiede non meno di 15/20 milioni di euro.