Aaron Ramsey stasera alle 23.30 si racconterà in un'intervista a Sky Sport. Ecco un'anticipazione dove spiega la scelta di venire in Italia nella Juve: "Dopo la situazione che c’è stata all’Arsenal, la Juventus si è fatta avanti facendomi una proposta. Mi hanno voluto a tutti i costi da loro, si sono sforzati molto per avermi".