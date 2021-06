Tra i tanti giocatori in rampa di lancio in vista degli Europei, c’è anche Aaron Ramsey, che cerca quella continuità che gli è mancata in questo biennio alla Juventus, falcidiato dagli infortuni. Come riporta Tuttosport , il gallese è sul mercato, anche se non è esclusa una sua possibile permanenza, sempre che disputi un Europeo all’altezza con il suo Galles. Nei giorni scorsi si era parlato di un ritorno di fiamma dell’Arsenal, per una operazione che avrebbe dovuto portare a Torino Hector Bellerin, con un conguaglio a favore dei Gunners. Al momento, però, l’affare non decolla.