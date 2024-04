Rangers-Celtic: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Prima contro seconda. Un grande classico per la Scottish Premier League, Rangers contro Celtic, un Old Firm che promette tensione e spettacolo.contro i rivali di sempre, perdendone 6. Per la prima volta in 20 anni il Celtic potrebbe vincere i primi tre Old Firm della stagione, il bilancio di Rodgers è di 12 successi in 15 partite.• Partita: Rangers-Celtic• Data: domenica 7 aprile 2024• Orario: 13

• Canale TV: /• Streaming: /Per Rangers-Celtic, Old Firm che vale una buona fetta di titolo, in programma domenica 7 aprile alle 13 non è stata fin qui annunciata una trasmissione in diretta tv. Nessuna emittente italiana ha acquisito i diritti per trasmettere Rangers-Celtic. Di conseguenza la gara non sarà visibile in streaming su smartphone, tablet e pc.Butland; Tavernier, Goldson, Souttar, Yilmaz; Diomande, Lundstram; Sima, Cantwell, Fabio Silva; DessersHart; Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; O'Riley, McGregor, Hatate; Kuhn, Kyogo, Maeda