Steven Gerrard, manager dei Rangers, parla dell'addio di Brendan Rodgers, allenatore che ha lasciato i rivali del Celtic per trasferirsi al Leicester: "Non vorrei allenare in Premier adesso, perché sono felice qui. I Rangers sono grandi, un club mitico, è per questo che ho deciso di cogliere questa opportunità. Apprezzo davvero dove mi trovo ora e il lavoro che sto portando avanti. Per Rodgers il richiamo della Premier è stato importante evidentemente, altrimenti non avrebbe neanche risposto alla telefonata del Leicester. Non è un caso che potrebbe riguardarmi. Sono molto felice di essermi stabilito qui ed essere il tecnico dei Rangers"