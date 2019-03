Umar Sadiq, attaccante di proprietà della Roma, è ora a Perugia, dove è arrivato nel mercato di gennaio. I primi mesi della stagione 2018-19, invece, li ha vissuti in Scozia, ai Rangers, alla corte di Steven Gerrard. Che nella testa dell'attaccante non ha lasciato un ottimo ricordo...



'DIVERSO' - Queste le parole dell'ex Roma al Sunday Post: "Gerrard si è dimostrato diverso da come lo credevo. Io non ero convinto che andare ai Rangers fosse la cosa giusta per me, è stato lui a convincermi, telefonandomi e assicurandomi che mi avrebbe dato una mano a crescere. Mi ha fatto sentire importante, convincendomi a dire di sì. Quando è arrivato Lafferty sono iniziati i problemi. La situazione si è trasformata in un incubo. Da un momento all'altro non ho più potuto utilizzare lo spogliatoio della prima squadra, ero costretto a cambiarmi con i bambini. E qualche giorno più tardi non potevo nemmeno più parcheggiare la mia auto dentro il centro sportivo".



UMILIATO - "Mi sono sentito umiliato. Mi chiedevo il perché, ma non ho mai ricevuto alcuna spiegazione: Gerrard non ne ha mai date né a me né ai miei agenti. Ai Rangers si sono comportati in maniera irrispettosa nei miei confronti. Quando me ne sono andato Gerrard non ha avuto nemmeno il coraggio di guardarmi in faccia. Non mi sarei mai aspettato un comportamento del genere da parte sua".