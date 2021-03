L’attaccante colombiano Alfredo Morelos sta disputando l’ennesima grande stagione con i Rangers di Glasgow e, con i suoi 92 gol e 42 assist in 174 partite, in quattro stagioni, ha contribuito non poco a riportare i Gers dove meritano di stare. Dopo la vittoria della Scottish Premiership arrivata poche settimane fa, il ventiquattrenne si sente pronto per fare il salto di qualità e tentare l’avventura in un campionato più importante.



“Ora ho molte opportunità grazie alla vittoria del campionato ed al raggiungimento degli ottavi di finale di Europa League. Se passeremo anche questa eliminatoria avremo l’opportunità di giocare contro dei grandi club che finalmente potranno visionarmi. Uno dei miei più grandi sogni è giocare in Premier League. È uno dei migliori campionati al mondo e ci sono un sacco di squadre e giocatori importanti. Quindi se capiterà l’opportunità la coglierò” - ha rivelato ai colombiani di Radio Caracol.