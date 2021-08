Secondo l'Athletic, i Rangers sarebbero vicino all'accordo per rinnovare il contratto di Glen Kamara. Il finlandese cresciuto nell'Arsenal aveva attirato l'interesse di alcune squadre di Premier dopo le buone prestazioni fornite ad Euro2020, ma i campioni di Scozia hanno anticipato eventuali offerte chiudendo per il rinnovo e quindi per la permanenza del giocatore.