Il Milan aspetta Ralf Rangnick. Prima di poter annunciare il matrimonio con i rossoneri, l'allenatore tedesco sta definendo il divorzio con la Red Bull. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i suoi legali stanno trattando la risoluzione del contratto triennale con una liquidazione da 2 milioni di euro. In ogni caso i rapporti tra le parti sono eccellenti e il via libera non è in discussione.