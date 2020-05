Rangnick al Milan? Arriva la risposta di un grande ex rossonero, Carlo Ancelotti, che a San Siro ha giocato e allenato. Queste le sue parole in diretta Instagram con Carlo Pellegatti: "Io e Rangnick ci siamo incontrati quando ero in Germania. Non lo conosco, da quello che leggo era innamorato del Milan di Sacchi, ma la metodologia non lo conosco. Al Milan devono spaventare gli allenatori scarsi, non quelli stranieri".