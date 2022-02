"Ronaldo dovrebbe segnare più gol. Noi creiamo molte occasioni ma lui non ha fatto abbastanza. Non è un problema solo suo, ma di tutta la squadra. Finalizziamo poco. Se guardate a tutte le chance create, abbiamo una media gol molto bassa e dobbiamo migliorare". Così ha parlato Ralf Rangnick, allenatore del Manchester United, criticando il rendimento di Cristiano Ronaldo. Dichiarazioni che hanno colpito, ma che soprattutto rischiano di rappresentare uno scoglio importante per un futuro insieme...