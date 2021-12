Ralf Rangnick parla della nuova esperienza al Manchester United: "Se un club come il Manchester United ti contatta per un ruolo del genere, non puoi rifiutarlo. Quando il Chelsea mi ha contattato l'anno scorso, o quest'anno a febbraio, hanno parlato solo della possibilità di diventare manager ad interim per quattro mesi... senza alcuna prospettiva di lavorare insieme a lungo termine. L'obiettivo principale per me nei prossimi due giorni, settimane, sarà solo quello di portare più equilibrio nella squadra".



"Devi sempre adattare il tuo stile o la tua idea di calcio ai giocatori che hai a disposizione, non viceversa. Ho visto Cristiano ieri nel secondo tempo, all'età di 36 anni è stato strepitoso, un grandissimo professionista. Alla sua età, non ho mai visto un giocatore che sia ancora così in forma fisicamente. È comunque un giocatore che può facilmente fare la differenza".