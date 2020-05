. Di intervista in intervista, il manager tedesco conferma i contatti con i rossoneri e lascia intendere come il progetto del Diavolo sia più che una semplice suggestione per lui. Allo stesso tempo però, invia segnali importanti al fondoin vista della definizione di una collaborazione:- Non è passata inosservata, nel corso dell' ultima intervista concessa alla Bild , una frase da parte del dirigente del Lipsia: "L'avventura mi piace, ma". Un dichiarazione di intenti chiara, un riferimento a cosa vuol dire affidarsi a Rangnick:. E per sfruttare a pieno gli effetti di questa rivoluzione, il Milan e la sua proprietà dovranno essere pronti ad accompagnarla con decisione in un, ascoltando le idee del manager tedesco: già, perché Rangnick ha ribadito più volte di non volersi limitare al campo ma di voler avere ampia voce sul mercato e nella programmazione del futuro del club.- Pieno potere sullo scouting e sul mercato, tattico in campo: un manager a 360° gradi come non se ne sono visti in Italia, una novità che per adattarsi ha bisogno di tempo e fiducia.. Ralf ha sottolineato come l'aspetto finanziario non sia primario rispetto alle idee, ma in fase iniziale servirà certamente uno sforzo importante da parte della proprietà per garantire al nuovo corso fondamenta solide su cui poggiare. Non a caso, negli scorsi mesi sono proseguiti sotto traccia i contatti per definire quello che sarà il budget a disposizione per la prima stagione . Rangnick ora è concentrato sull'ormai prossimo ritorno in campo del suo Lipsia (la Bundesliga riparte il 16 maggio) e il Milan è attento a come deciderà di procedere il calcio italiano, poi arriverà il momento di definire il futuro cone il management rossonero. Con una condizione chiara:@Albri_Fede90