. C’è chi se ne è accorto dopo un mese (i tedeschi), chi dopo due (i francesi), chi sostiene di parlarne da chissà quanto anche se non è vero (le emittenti televisive che si autocitano anche se prevedono che ci sarà il sole). E poi c’è chi ancora oggi fatica a capire cosa stia accadendo. Come qualche giornale italiano che. Poi, quando c’è da ricostruire la storia dei contatti tra il club rossonero e il tecnico-manager germanico, allora ci si avventura in improbabili viaggi che portano in giro per l’Europa, aggrappandosi alle voci più disparate. Mah.Visto che non si è in grado di ricostruire una vicenda molto più semplice di quanto possa apparire, allora. Noi non siamo mai stati teneri con il club rossonero, come i nostri lettori ben sanno, e del resto non siamo morbidi per indole, ma. Avete mai visto una società che annuncia di avere preso un altro allenatore con 12 partite di campionato e almeno una di coppa da giocare? E allora, peraltro molto probabile ma non ancora sicura al cento per cento? Non è già abbastanza serio che si ammetta di averci parlato?Certamente darebbero dei pazzi ai proprietari, perché hanno destabilizzato il mondo rossonero.Eppure - dicevamo - la storia è più semplice di quanto possa apparire.e poi ha seguito passo dopo passo l'evoluzione della vicenda, senza mai fare marcia indietro di fronte a una notizia che tutti continuavano a trascurare o ignorare., e che questa situazione avrebbe potuto far saltare o i due dirigenti oppure la trattativa con Rangnick., contrapponendosi ai due ex campioni rossoneri. Tutto piuttosto comprensibile, insomma, ancorché clamoroso. E tutto confermato dai fatti: la rabbia di Paolo, che definisce Ralf “non adatto al Milan”, e quella di Zvone che giudica “scorretto” il comportamento del club il quale, a suo dire, avrebbe contattato il nuovo allenatore senza avvertirli.: Elliott si è mosso ma Maldini e Boban non sapevano. Fino alla rottura traumatica tra la proprietà e lo stesso dirigente croato.Anziché chiedersi cosa ci sia di misterioso dietro il caso Rangnick e come mai il Milan smentisca una notizia vera, citando vecchie fonti tedesche, ci permettiamo di dare un piccolo suggerimento a chi racconta il Milan: andate a rileggervi questo articolo di Dario Donato . Risale a cinque mesi e mezzo fa.@steagresti