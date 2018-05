Sull'Equipe compaiono le parole di Claudio Ranieri, che ha concluso ieri la sua stagione e la sua esperienza alla guida del Nantes: "Quella con il Nantes è stata per me un'esperienza positiva, che mi ha permesso di conoscere dei tifosi fantastici che meritano molto. Ora farò una vacanza al mare. Per il prossimo anno non ho ancora niente in mano, sono libero e voglio continuare ad allenare. In ogni caso la passione resta, le mie motivazioni sono intatte. Ora devo riposare e vedere se ci sarà un buon progetto per me".