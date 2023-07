Dopo aver lavorato insieme alla Sampdoria per due stagioni dal 2019 al 2021, i due si ritrovano quest'anno a Cagliari sempre in Serie A. L'allenatore ha parlato del coming out del 27enne centrocampista ceco:- le parole di Ranieri al Corriere della Sera -.e chissà per quanti altri ragazzi lo è, non so nel calcio o nello sport, ma proprio nella famiglia. Per questo avevo detto cheQuando ho fatto questa scelta ho guardato sia al profilo del giocatore sia al fatto che una squadra è una famiglia, abbiamo uno spogliatoio eccellente, sono convinto che non ci sarà nessunissimo problema".devono avere meno morbosità nei confronti del giocatore? Questa è la cosa più importante, perché se dobbiamo educare, dobbiamo educare tutti.Con il presidente Giulini non ho fatto valutazioni che non fossero quelle di un bravo giocatore, intelligente, adatto al mio progetto, serio, disponibile, gran professionista. Queste sono le cose che io guardo in un giocatore, altre cose a me non interessano. So che è un ragazzo d'oro, quando gli spieghi le cose cerca di metterle in pratica. Poi come tutti può fare bene o male.Ho visto che si sono attaccati al fatto che ha parlato di ostentazioni. Il ministro ha specificato che si riferiva al Pride? Ognuno ha le sue idee, ma c'è sempre qualcuno che vuole estrapolare qualcosa per poter far polemica.