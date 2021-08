Claudio Ranieri, ex allenatore della Sampdoria, ora senza panchina, parla a la Gazzetta dello Sport, dicendo la sua sull'addio di Romelu Lukaku, che ha lasciato l'Inter per fare ritorno al Chelsea: "Spiace vedere che in due mesi l'Inter ha praticamente smantellato la squadra dello scudetto. L'addio di Conte è stato il primo segnale di ciò che sarebbe successo, confermato poi dalle cessioni di Hakimi e Lukaku. Con l'addio del belga se ne è andato un punto di riferimento fondamentale, non solo per l'Inter, ma per tutta la Serie A. Romelu non è solo una forza della natura, è un cannoniere di livello mondiale, la pedina fondamentale dei campioni di Italia. Sarà sicuramente un avvio in salita per Inzaghi, ma Simone è bravo, da lui mi aspetto una reazione importante. Ad ogni modo, la partenza di Lukaku non è un bel segnale per il nostro calcio".