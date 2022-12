All’interno dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è apparsa una lunga intervista all’ex allenatore di Leicester, Fiorentina e Roma Claudio Ranieri. All’indomani della seconda semifinale dei Mondiali tra Francia e Marocco, l’ex tecnico gigliato ha avuto modo di spiegare quale sia stata la scelta tattica che ha permesso ai Galletti di vincere e di raggiungere l’Argentina di Messi in finale: particolare riferimento al centrocampista viola Sofyan Amrabat, ed al modo in cui Deschamps è riuscito a limitarlo. Queste un estratto:



"La Francia è un collettivo che finora ha saputo sopperire anche alle assenze di gente come Pogba, Kanté e Benzema. Avete notato lo spirito di sacrificio che dimostra uno come Giroud? Contro il Marocco si è spompato per seguire Amrabat fino a metà campo, togliendo così molte linee di passaggio al centrocampista della Fiorentina".