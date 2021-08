L'ex allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri ha rilasciato un'intervista al Messaggero, nella quale ha parlato anche del suo futuro.



"Io per adesso aspetto, salto questo giro ma rimango vigile, diciamo che guardo le cose dall'alto. Inutile fare previsioni, dove ci sarà un progetto che mi stimola io andrò. E' stato sempre così. Mi sento allenatore internazionale, quindi sono aperto a club stranieri, anche se non fuori dall'Europa. Mia moglie? Mi dice: '"Ma quando smetti? (ride, ndr)" . Ma tanto lei verrebbe con me, come sempre. Ne ha fatti, di traslochi".