Luca Ranieri, giovane giocatore della Fiorentina e della nazionale Under-20, ha parlato dopo Vincenzo Montella in conferenza stampa prima della gara contro il Benfica:



"Ho la fortuna di poter giocare più ruoli, mi trovo bene sia al centro che fare il terzino. Restare? Valuteremo insieme il percorso migliore da fare. Affrontare l'Arsenal è stata una grande emozione anche per il valore dell'avversario e per lo stadio che era veramente splendido. Ieri è stata una sensazione splendida, è la prima volta che vengo qui e sono convinto che anche domani sarà una giornata indimenticabile".